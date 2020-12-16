美國原油庫存意外增加，以及歐洲收緊防疫封鎖措施，加深投資人對燃油需求前景的擔憂，周三國際原油價格回落。

目前美國期油跌0.15%，報每桶47.55美元。倫敦布蘭特期油跌0.16%，報每桶50.68美元。

在周二隔夜市場，受惠於美國開始施打新冠肺炎疫苖，以及該國國會可望在近日通過新紓困案，國際油價連漲第二天，並創下近10個月新高。

稍早前美國石油協會（API）公布上周（截至12月11日）美國原油庫存增加200萬桶，增至約4.95億桶，市場預估為減少190萬桶。

上周汽油庫存增加82.8萬桶，少於市場預估的增加160萬桶。包括柴油與取暖油在內的餾分油庫存增加480萬桶，遠超出市場預期的增加88.6萬桶。

美國原油期貨交割地庫欣的原油庫存在上周減少16.5萬桶。

此外，API數據顯示上周美國煉廠煉油量每日減少9.5萬桶，美國原油進口量每日下滑6.8萬桶。

國際能源署（IEA）周二提出警告表示，本月開始施打新冠肺炎疫苗，並不會很快扭轉這場大流行病對全球原油需求造成的衝擊。IEA將今年原油需求預測調降5萬桶/日，將明年的預測調降17萬桶/日，因預期航空旅行需求恐無法迅速復甦。此外，石油輸出國家組織（OPEC）周一發布月報，亦下修明年的原油需求增長預測至590萬桶/日。

(時報資訊)