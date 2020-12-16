蚵寮國小學童以直笛吹奏悠揚動聽的樂曲，歡喜迎接第158所玉山圖書館啟用。（玉山提供）

閱讀，豐富孩子的視野，也探索知識的無限可能。玉山銀行與玉山志工基金會共同發起的「玉山黃金種子計畫」，12月14日於高雄市後庄國小及蚵寮國小舉行第157、158所玉山圖書館啟用典禮，現場伴隨著孩子們歡樂活潑的音樂舞蹈與玉山世界卡貴賓的熱情參與，期望讓更多的孩童享受閱讀、開啟改變未來的知識之窗。

玉山銀行董事長黃男州表示，感謝玉山世界卡貴賓及志工長期支持與努力，玉山黃金種子計畫已在全國打造158所玉山圖書館，捐贈近37萬本圖書，超過10萬名國小學童受惠，看到小朋友在溫馨舒適的環境裡開心閱讀，聽到校長、老師們分享學童因閱讀而改變，當閱讀成為孩童們生活的一部分、陪伴其成長，也更加堅信長期投入教育對國家、對社會的重要意義。

後庄國小校長陳俊延表示，感謝玉山志工基金會資源挹注，十二年國教強調素養導向的教與學，其中閱讀素養可說是最重要的核心基礎，建立良好的閱讀習慣可以隨時隨地自主學習。後庄國小會透過閱讀資源的整合、閱讀環境的營造和閱讀活動的實施，圖推教師、班級導師和志工們攜手合作，將玉山圖書館變成學校推動各式閱讀活動的大本營，期許學生們能培養扎根閱讀、自主學習的良好習慣，成為一個終身學習者。

蚵寮國小校長陳麗鈞也表示，本校師生及家長引頸期盼的玉山圖書館終於誕生了！色彩繽紛的桌椅書櫃及階梯舞台、千本新書上架、具有在地海洋特色的主牆，讓孩子們在優質舒適的閱讀氛圍情境中，盡情的看書、說書、演書，開啟了孩子的跨域學習，進而培養理解、建構、表達等學習關鍵力。

玉山黃金種子計畫自2007年12月開始，讓偏鄉的孩童透過閱讀拉近城鄉之間的差距，縮短知識傳遞的距離。玉山也積極結合企業與社會資源，包含推動「數位書箱」、「繪本講座」、「培訓說故事志工」、舉辦「兩廳院藝文體驗之旅」、推動「英語手牽手」偏鄉課後英語輔導等，以豐富孩童閱讀文化的素養，讓玉山圖書館成為學校與社區多元學習的平台。

(中時 )