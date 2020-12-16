廣東深圳日前有一名31歲的男子熬夜關燈玩手機，結果隔天起床發現失明，前往醫院檢查才知是急性眼中風。對此，眼科醫師鐘珮禎則在節目上表示，發生眼中風的黃金搶救時間僅8小時，若出現症狀務必盡速就醫，另若有出現初期症狀，如黑矇症，則要特別留意。

鐘珮禎在節目《健康2.0》上表示，眼中風就是血管塞住，無論是動脈或靜脈阻塞皆都稱作是眼中風，而眼部若缺血90分鐘，可能會導致神經細胞死掉，因此最好在1.5小時就趕快去看醫生，最晚則要在8小時內就醫。

鐘珮禎解釋，眼中風的成因有二，視網膜的動脈或靜脈阻塞，若眼睛的動脈阻塞，會導致眼底發白，而靜脈型的阻塞則如同腦中風，有缺血及出血，辨別兩者最好的辦法是看阻塞的位置，如果在中間堵塞，眼睛會出現一片黑，但若是分支血管，某一邊出現視野缺角。

鐘珮禎也提醒，通常眼睛中風跟心血管疾病一樣都有危險因子，像是罹患三高、有心血管疾病病史和年長者都要特別注意。另部分患者會在初期出現一些症狀，例如：黑矇症，沒事眼前突然出現一片黑黑的、像在下雨，通常幾分鐘後就會緩解，但要留意恐是小中風前兆。

(中時新聞網)