綠委羅美玲今日質詢資料 (羅美玲辦公室提供)

綠委羅美玲今日於立院內政委員會指出，目前全國住宅場所的火災警報器設置率80.8％，但南投縣只有38.15％，還有8個縣市未達70％。消防署長陳文龍說，會加強宣導，已請南投縣消防局做專案報告。

羅美玲詢問，今年4月26日台北錢櫃發生大火，造成6人罹難，消防局也啟動措施，避免人為關閉警報音響，現在辦理的狀況如何？陳文龍回應，目前地方政府仍在推行改善，尚在盤點、統計的階段。且2018年才剛立法規範，當前設置的火災受信總機設備皆屬合法，因此朝向改善的方向推動，而非直接更換機型。統計與改善工作，預計2年內完成。

羅美玲指出，台北市政府將推動第三方防災監控系統，建構自動連線機制，不論人為或機器故障皆可隨時管控，未來有沒有可能擴大到全國都導入這項系統？

陳文龍說，目前僅有台北與日本東京在試行，此系統防災通報直接與119連線，屢有誤報，案量龐大。將會參考台北跟東京的實際推行情形，進行評估後再行決定是否推行。

羅美玲表示，根據消防署統計數據，有8成的火災發生在獨立住宅（透天厝）跟集合住宅（大樓），死亡人數也是集中於這兩者；發生樓層則以1樓到5樓的比例最高。《消防法》雖規定，5樓以下建築物應安裝住宅用火災警報器，但目前並沒有強制規範，也沒有罰則。

陳文龍回應，民眾應自行負起責任。羅美玲指出，民眾可能會有僥倖心理，忽視裝設住宅用火災警報器的重要性。據消防署統計，起火點多在廚房、臥室、客廳，其中原因多在廚房爐火烹飪，或電氣因素；而死亡原因多是判斷力或行動能力不足，例如：熟睡、神智不清、年幼、行動不便等。

羅美玲說，人在睡眠時，聽覺最為敏感，所以火災警報器非常重要，能夠有效降低傷亡比率，目前卻沒有強制規定，交由民眾自行負責，消防署應該對此進行檢討。

(中時 )