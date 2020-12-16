曾淑勤合體李淑楨話當年。（大愛電視台提供

李淑楨與曾淑勤31年分別因主演及演唱《魯冰花》主題曲火紅。（翻攝自YouTube）

31年前以電影《魯冰花》爆紅的童星演員李淑楨，最近演而優「寫」，為了主演的大愛電視劇《飄洋過海來愛你》，首次當起主題曲作詞人，巧的是，譜曲跟演唱者正是31年前唱紅電影主題曲〈魯冰花〉的曾淑勤，錄音當晚李淑楨特別去探班，兩個人話當年，曾淑勤好奇問當年年僅11歲的李淑楨：「妳那時候叫我？」，李淑楨回：「我叫妳淑勤阿姨啊！」還好現在李淑楨已改口叫「淑勤姐」，讓曾淑勤自嘲「賺到了」。

42歲的李淑楨是台大社工系畢業，31年來從小孩長大成人，又重回演藝圈拍戲，並已結婚生子，53歲的曾淑勤則一樣還是單身，而且外表幾乎凍齡沒什麼大改變。兩個人聊聊過去，再看看現在，感觸很深 ，碰到新冠肺炎籠罩全球，曾淑勤有感而發表示，今年最大的禮物就平安，還能做自己喜歡做的事，是很幸福的事，要珍惜感恩。

《飄洋過海來愛你》是大愛電視拍攝一齣有關新住民的真人真實戲劇，李淑楨曾經在大愛劇場《望月》中演出越南外籍配偶，《望月》後來拿下2017年首爾國際電視節的「評審團特別獎」；3年後，李淑楨就是以演《望月》外配的心情寫下〈飄洋過海來愛你〉主題曲的歌詞，而且還用了國語、越語跟台語作詞，先寫詞後再交由曾淑勤譜曲，且還唱了兩種不同的版本，配合劇情，會有不同的情緒，好一段時間沒創作的曾淑勤很快就又有新作品要跟大家見面了。

李淑楨有出書的經驗，但作詞是頭一遭，她透露自己興奮到聽完demo之後就哼個不停，直到女兒都受不了喊「妳夠了沒」。

《飄洋過海來愛你》預訂明年3月12日播出，除了李淑楨主演，還有韓宜邦、梁湘華、謝其文、阮安妮、馬力歐、潘奕如、夏靖庭、阮秋姮四組人馬交織出的主線故事，李淑楨飾演的是一位輔導師姊的角色，因為師姊家庭環境好、沒有吃很多苦，李淑楨說自己在戲裡不必再演苦命女，難得能演個打扮得很好看的角色。

(中時 )