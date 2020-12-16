隨著寒假即將來臨，台灣高鐵公司為鼓勵大學生提前返鄉過節，特別於2021／1／14（四）至1／20（三）規劃「大學生寒假返鄉5折優惠列車」，除原本即適用5折、75折或88折優惠之大學生優惠車次外，再加碼規劃14班次停靠各站之「大學生寒假返鄉5折優惠列車」，自2020／12／18（五）凌晨零時起逐日開放購票，大學生可多加利用。

台灣高鐵公司表示，為提供大學生多元、便利的購票管道，適用「大學生優惠」之各車次車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，亦可利用「T Express行動購票」App、全國超過一萬家與高鐵合作之便利商店以及車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票，歡迎大學生多加利用並提早購票。乘車時務必攜帶本人有效之學生證正本以備查驗，以免影響優惠權益，詳細資訊及相關規定，請參考優惠網頁。

高鐵公司特別提醒，配合秋冬防疫專案，旅客進入車站時必須全程佩戴口罩並配合量測體溫。若有飲食需求，在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，可暫時取下口罩飲食，飲食期間不交談，並於飲食完畢須立即戴上口罩。敬請旅客於車上享用餐食時，留意保持社交距離等相關規定，以維護自身及其他旅客的健康安全。

(中時 )