網路盛傳台南市仁德中洲擬設立「新冠肺炎防疫中心」，台南市衛生局今天澄清闢謠，強調經向衛福部疾病管制署南區管制中心確認並未接獲相關訊息，同時也已向衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會確認，均無此規畫，呼籲民眾不要聽信謠言。

台南市衛生局指出，仁德區轄內的中洲里「全日通國際中洲宿舍」為南市勞工局12月2日核准的移工宿舍，該移工宿舍採1人1室，除門禁外並有專門管理員監測每日健康狀況，移工不可能隨便外出。雇主會與醫院接洽安排篩檢丶入境3日及期滿翌日健檢，採檢完返回移工宿舍等待報告。

(中時 )