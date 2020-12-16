蔣尚義（人稱蔣爸）回任中芯國際接副董事長，現任聯合CEO梁孟松認為不被尊重和信任，怒而提出辭呈。消息傳出後震撼半導體業界，中芯國際A股16日開盤暴跌逾8％，港股則停牌。截至台北時間中午12時10分，中芯A股重挫7.05%、暫報54.31元人民幣。

陸媒報導，中芯國際15日董事會後公告，前武漢弘芯執行長、前台積電營運長蔣尚義加入董事會擔任副董事長。但對此人事案，梁孟松卻在董事會表決中投了無理由棄權票。

梁孟松曾是台積電研發處長，在台積電待了17年，2009年離開台積電後，隨即被競爭對手南韓三星網羅，2017年被中芯挖角擔任聯合執行長，主導14奈米量產製程。

蔣尚義是前台積電共同營運長，曾於2016年12月20日至2019年6月21日擔任中芯國際獨立非執行董事；當時，台積電創辦人張忠謀曾極力勸阻，蔣尚義則表示「不會做出傷害台積電的事」。

蔣尚義2018年再轉戰武漢弘芯，未料武漢弘芯2020年即傳出資金斷鏈、項目爛尾的消息，蔣尚義於6月辭去所有職務，7月返回美國矽谷。對於在弘芯的經歷，蔣尚義僅形容為「一場惡夢」。

這次蔣爸回鍋中芯，被梁孟松在董事會投下棄權票，兩人之間的衝突，被外界以「師徒大戰」來形容。

中芯國際今（16日）公告，公司已知悉梁孟松有條件辭任的意願，目前正積極與梁孟松覈實其真實辭任之意願。任何中芯國際最高管理層人事變動，以公司發布公告為準。

(中時新聞網)