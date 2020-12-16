高雄陳姓男子11日到柴山健行，行經著名景點「四棵榕」時，卻突然遭到流彈波及，導致左腳踝被子彈貫穿緊急送醫，經查流彈來源是海軍陸戰隊M8快艇上的五○機槍當天在海上演訓時所擊發，檢方針對拾獲的彈頭進行初步血液比對，證實與陳男血跡相符，但仍待刑事局進一步鑑識。

據了解，11日上午海軍陸戰隊在柴山西北角、左營海域進行搶灘演練，可能因為浪濤洶湧，導致海上M8快艇機槍射擊角度過高，子彈的拋物線因此越過山頭，剛好打中近2公里外、正在柴山東側健行的陳男。目前警方已經鎖定肇禍的五○機槍，接下來會進行重新試射，取新彈頭和尋獲彈頭進行比對，並清查兩者膛線是否吻合。

警方搜山時，在陳男中彈不遠處發現1枚五○機槍的彈頭，經過初步化驗，子彈上沾染的血跡與陳男血型吻合，因此大致可以認定該枚機槍子彈就是擊傷陳男的元凶，但仍須經由刑事局做進一步化驗，才能確認最終結果。

專案小組表示，該枚彈頭幾乎可以確定就是軍方五○機槍所擊出，初步化驗彈頭血跡也與陳男相符，目前陳男已經提出過失傷害告訴，未來也可能對軍方提出國賠，接下來將持續進一步追查，釐清機槍槍枝及操作人員。

(中時 )