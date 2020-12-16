高雄市長陳其邁（左三）、日月光半導體執行長吳田玉（右三）等人16日上午出席「5GmmWave智慧工廠啟動記者會」，見證全球首座5G mmWave企業專網智慧工廠正式啟動。（林瑞益攝）

高雄市長陳其邁16日上午出席日月光集團記者會，對於柴山陳姓登山客腳踝中彈案，經查流彈來源是海軍陸戰隊M8快艇機槍，陳其邁說，目前檢察官在偵查中，祕書長楊明州已經去勘查過；在釐清真相後，才恢復演習。

陳其邁上午出席「5GmmWave智慧工廠啟動記者會」，見證全球首座5G mmWave企業專網智慧工廠正式啟動。

對於海軍陸戰隊的流彈射中民眾，陳其邁說，當天有一些巡防艇50機槍的射擊，證據部分，由檢察官作說明，市府已經要求停止相關演練，在釐清真相後才恢復演習。

是否要求演習離柴山一段距離？陳其邁說，已經有要求，軍方也已經停下來；狀況大概是50機槍在海上射擊，越過山脈，擊中民眾。詳細狀況由檢方說明會比較好，因為有人受傷，正在偵辦中。

日月光方面，陳其邁說，非常高興能夠來參加日月光的全球第一座的5G毫米波企業專網智慧工廠，這也意味著台灣在5G智慧製造的製程，或是在工廠的標準設一個新的里程碑，尤其封測業在整體的半導體產業逐漸走向一體，封測業在台灣的材料在地化、技術自主化及設備國產化，都已經有奠立一定雄厚的基礎。

(中時 )