台北市警方統計，外送員交通事故平均每天約5.4件，北市議員應曉薇建議提高意外保險金等。勞動局今天說，明年初會滾動式檢討自治條例並辦座談會，向業者提及調高保費等情形。

國民黨市議員應曉薇今天與多名外送員及職業工會開記者會，勞動局長陳信瑜、台北市交通大隊副大隊長林聖章等人出席。

應曉薇說，台北市外送平台業者管理自治條例已在3月施行，警方統計，外送員平均每天發生交通事故約5.4件，她會提案增修自治條例，包含提高意外保險金等。

出席記者會的3名外送員一致表示，送餐遇到最大問題包含臨停可能被開罰單、下雨天送餐的行車安全；台北市網路平台外送員職業工會理事長鄭力嘉說，內部民調統計，外送員最擔心是送餐時發生車禍。

陳信瑜表示，外送員屬僱傭以外的承攬業別，為確保外送員安全，北市訂定自治條例要求業者需提供全時段保險，至於議員建議提高保費，後續會跟業者、工會溝通。

陳信瑜事後接受媒體訪問時指出，明年初會針對台北市外送平台業者管理自治條例採滾動式修正，並辦座談會，邀業者、工會、外送員參與，也會討論把保險金從新台幣200萬元提高至300萬元。

她說，雖全時段保單費較高，但對外送員較有保障，先前辦座談會時，業者對全時段保單有意見，擔心可能會有詐保等，但從自治條例實施後，未發生類似案件，業者也希望中央和地方相關規定可一致性。

北市警方統計，民國108年10月至12月8日，外送員發生交通事故共2367件，平均每天約5.4件，至於全台北市每天交通事故約270件；外送員肇事原因包括：未注意車前狀況、未依規定讓車、超速失控，事故熱區為大安區、中山區。（編輯：陳清芳）1091216

(中央社)