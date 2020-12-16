美國官員今天宣布，一家輪胎公司10多年來逃避對中國製造的輪胎開進口關稅，執法當局已起訴涉案的10多人和這家位於德州的公司。

美國司法部表示，聯合調查行動發現，位於德州休士頓的Winland International/Super Tire公司與其行政主管，「共謀規避中國工程用車輛（OTR）、輕型汽車以及卡車（LVT）輪胎的反傾銷關稅」。

司法部在聲明中說，他們涉嫌利用中國製造商不需關稅的文件，以及偽造發票低報進口輪胎的價格，以支付較低關稅。

這些輪胎的價值超過2100萬美元（約新台幣5.96億元），意味美國短收超過650萬美元（約新台幣1.8億元）的進口關稅。

當局逮捕了列名為輪胎公司董事長和副董事長的米蘭達．周（Zheng "Miranda" Zhou；音譯）和布魯斯．劉（Kun "Bruce" Liu；音譯）。

美國移民暨海關執法局（Immigration and Customs Enforcement）的休士頓國土安全調查部門官員道森（Mark B. Dawson）說：「10多年來，米蘭達．周和其同僚涉嫌取得不公平的競爭優勢，損害美國企業利益。」

聲明說，當局起訴了另外在逃的6人，他們大多居住在中國；還有6人面臨民事指控。

美國總統川普政府的核心貿易政策是對中國商品課徵高額關稅，而美國貿易當局長久以來對低價進入美國市場的中國產品課徵反傾銷稅。

德州南區聯邦檢察官派屈克（Ryan K. Patrick）說：「中國和中企欲搶奪、複製、取代美製商品和技術…非法進口並傾銷這些貨物，是系統性削弱美國競爭對手的方法之一。」

(中央社)