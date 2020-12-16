高雄柴山陳姓登山客爬山時，腳踝遭海上演訓的海軍陸戰隊M8快艇機槍發射的流彈擊中受傷，警方根據現場遺留50機槍彈頭上的血跡與陳男血跡進行比對，報告出爐後確定為同一人。目前軍方已配合將當天演訓槍枝送驗，與彈頭進行彈道比對找出「兇槍」，陳男也已對已對軍方提告過失傷害罪，未來不排除提出國賠。
據了解，12月11日，海軍陸戰隊進行搶灘演練，可能因為浪濤洶湧，導致在海上航行的M8快艇機槍射擊角度偏高，五○機槍子彈以拋物線越過山頭，離奇的命中1500公尺外、正在柴山健行的陳男腳踝。
幸好當時演訓地點稍遠，彈頭飛行時消耗掉大部分動能，幸運地讓殺傷力強大的五○機槍彈只造成腳踝遭打傷，並未造成更大的傷害。
警方事後在陳男受傷處約200公尺外，找到一枚遺留在地面的彈頭，上面還有血跡，經取得陳男血跡樣本後進行比對，確認兩者DNA吻合，但到底是由拿一艘快艇上的機槍所擊發，軍方已配合警方偵辦並將提供當天演訓槍枝，進行試射後取得目前彈頭抓痕與軌跡，將送交比對，屆時兇槍就會現形。
(中時新聞網)
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