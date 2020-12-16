邱姓男子上月闖入中橫便道離奇失蹤40日，今（16）凌晨被上山打獵的楊姓男子尋獲，邱男家屬說會將懸賞的50萬獎金親自交給楊男，但楊男目前未接到通知，外界擔心家屬是否會反悔，律師說家屬已公開「懸賞廣告」，若真的不給錢，楊男可透過民事訴訟取得獎金，此外國家也可以要求家屬付警消的搜救費。

邱男家屬先前對外公告將懸賞50萬元尋人，如今邱男被上山打獵的楊男發現，邱男姐姐說，等弟弟身體狀況轉好出院後，會親自帶著弟弟向楊東波致謝，也會履行承諾致贈50萬懸賞獎金。不過楊男說目前仍接到對方的電話，坦言有點心灰意冷，網友也質疑家屬是否會說話算話。

邱男家屬說會將懸賞的50萬獎金親自交給楊男，但楊男目前未接到通知。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

據《三立新聞網》報導，律師蔡頤奕表示，如果家屬反悔不支付50懸賞金的話，楊男是可以透過民事訴訟，走「懸賞廣告」的方式，向家屬請求履行支付。此外，警消在40天的搜救過程已投入320名人力，不少人關心家屬是否應負擔搜救費，蔡頤奕說，搜救費如果國家要求由家屬承擔，他們是得支付這筆「搜救費」的。

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據悉，救難隊光是單次搜救成本就高達新台幣228萬元，目前是由政府買單，但蘇貞昌去年5大登山新政中，將落實山難「使用者付費」想法，台中、南投、花蓮等縣市政府也已陸續實施相關自治條例，違反規定者除了罰款外，如果發生山域事故，當事者還需支付全額的搜救費用。

(中時新聞網)