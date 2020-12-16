新冠肺炎疫情影響上櫃公司IPO申請，截至12月15日止，申請上櫃IPO公司為21家，櫃檯買賣中心總經理李愛玲坦承，今年要達成原訂25家申請IPO有難度，但今年IPO家數21家已超越去年，儘管全球外在環境變數仍多，不過李愛玲認為，明年整體環境會比較好，預估明年送件狀況有機會比今年好。

原本櫃買中心將今年申請上櫃IPO家數目標訂為25家，不過全球新冠肺炎肆虐，雖然台灣疫情控制良好，且台股表現亮眼，但還是影響到送件申請上櫃意願，根據櫃買中心統計，截至12月15日止，申請上櫃家數為21家，恐難在未來半個月達成25家上櫃IPO目標，不過仍超越108年申請IPO的20家。

在興櫃部分，截至12月15日止，申請登錄興櫃家數有34家，李愛玲表示，下半年申請登錄興櫃家數已有回溫趨勢，11月更有11家申請，櫃買中心將力拚達成登錄興櫃40家目標。

(時報資訊)