離岸人民幣匯價今早報6.52，以當前的升值速度推算，瑞銀預估，明年6月的匯率目標6.3有望提前在2月達到。儘管美元兌人民幣自今年高點回落約9%，但仍有進一步走弱的空間。如果美元的負面因素持續，而中國經濟繼續復甦，6.3目標指日可待。

瑞銀表示，儘管美國開始為國民接種疫苗，但紐約市長白思豪警告，如果疫情持續，不排除紐約在未來數周全面封城。德國已經宣布全國實施硬性封城直至明年1月上旬，面對疫情對經濟衝擊，歐美政府未來還是需要加大政策支持的力度。

相對全球主要經濟體，中國社會已基本走出疫情陰霾，經濟堅實地成長，傾向採取較平衡的短期貨幣政策。由於中、美利差接近250個基點，人民幣自然獲得不少投資者的青睞。此外，中國經常帳及國際收支改善，為人民幣打造好升值的路徑。

基於遠期售匯業務的外匯風險準備金率已從20%降至0%等，瑞銀不排除美元兌人民幣的交易量明年創出新高。美元兌人民幣1個月平均成交從過往每日不足300億美元，增加至近期的440億美元左右，除了因為年末的季節性因素，也可能是投資者需要更積極管理外匯敞口，或由於投資者參與度上升而導致市場深度長期增加。

中國昨天發表多項11月份經濟數據，零售、固定資產投資及工業增加值增長均大致符合市場及預期，體現中國國內經濟逐漸回暖，四季度經濟有望進一步提速增長5.5%甚至更高（三季度增長：4.9%）。

至於市場憂心美國新股泡沫？美國兩大新股-民宿預訂平台Airbnb及外賣配送公司DoorDash上周掛牌，股價首天分別大漲逾110%及80%，引起新股市場冒起泡沫的爭議。不過，瑞銀認為只有崩盤後才能稱之為泡沫，而兩隻新股至今股價未見重大回調，當前市場狀況跟2000年科網泡沫爆破前相距甚遠。

(時報資訊)