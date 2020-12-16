根據日本財務省(Ministry of Finance Japan)統計，受到疫情衝擊，全球需求也大受影響，日本出口在3月至8月間，一度出現兩位數的下滑後，10月出口再減0.2%，最新出爐的11月出口還又年減4.2%，與市場預估值年增0.5%相去甚遠。同時，這也創下連續24個月，出口萎靡不振最長的一段時間紀錄。

日本財政官員補充，出口連24走跌，要歸咎中美雙方貿易緊張。之前出口出現連跌23個月的紀錄，是1987年7月所創的。當時是日本與美國之間有激烈的貿易摩擦。1985年廣場協議後，日圓對美元大幅升值，當時是壓抑日本經濟崛起一項手段。

進口方面，由於從阿拉伯等原油生產國進口的油價走跌，11月進口量下跌11.1%為5.75兆日圓，同時這已是連續第19個月走跌，但下跌速度比10月份的13.3%稍緩。

至於11月貿易順差為3667.7億日圓，較10月份8716.9億日圓相比大幅減少，但已連續第5個月是順差局面。

與美國之間貿易，日本順差增加12.6%，為5883億日元。出口則減少2.5%，進口也少13.9%。另外，與中國大陸的貿易，日本逆差增加21%，為3248億日圓，出口方面增加3.8%，進口也同步增6.7%。

(時報資訊)