美國政治新聞網站《Politico》周二報導，由美國多個州組成的聯盟料將對Alphabet旗下谷歌公司提起反壟斷訴訟，指控該公司改變其搜尋引擎的設計，導致提供專業搜索結果的其他對手處於不利的位置。
報導指出，兩名知情人士透露這個聯盟最早可能在周四提起訴訟，且本案將有別於美國司法部今年10月對谷歌提起的訴訟。
谷歌未對此消息發表評論，其發言人建議路透參考該公司全球事務高級副總裁兼法務長沃克（Kent Walker）在美國司法部起訴時所發表的言論。當時沃克表示，人們使用谷歌，是因為他們選擇這麼做，而非因為他們被迫這麼做，或是無法找到替代品。
美國司法部指控谷歌非法利用其市場力量阻礙競爭對手，本案提起時即有11個州宣布加入，加州也在上周決定加入訴訟。
司法部曾表示，谷歌違反反托拉斯法，以建立與維持其在搜尋和搜尋廣告領域的主導地位。
《Politico》報導指出，準備提起新訴訟案的各州，計畫和司法部一樣，提交給華盛頓特區同一個聯邦法院，屆時兩案可合併審理。新指控將聚焦於專業搜尋方面。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。