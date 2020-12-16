美國政治新聞網站《Politico》周二報導，由美國多個州組成的聯盟料將對Alphabet旗下谷歌公司提起反壟斷訴訟，指控該公司改變其搜尋引擎的設計，導致提供專業搜索結果的其他對手處於不利的位置。

報導指出，兩名知情人士透露這個聯盟最早可能在周四提起訴訟，且本案將有別於美國司法部今年10月對谷歌提起的訴訟。

谷歌未對此消息發表評論，其發言人建議路透參考該公司全球事務高級副總裁兼法務長沃克（Kent Walker）在美國司法部起訴時所發表的言論。當時沃克表示，人們使用谷歌，是因為他們選擇這麼做，而非因為他們被迫這麼做，或是無法找到替代品。

美國司法部指控谷歌非法利用其市場力量阻礙競爭對手，本案提起時即有11個州宣布加入，加州也在上周決定加入訴訟。

司法部曾表示，谷歌違反反托拉斯法，以建立與維持其在搜尋和搜尋廣告領域的主導地位。

《Politico》報導指出，準備提起新訴訟案的各州，計畫和司法部一樣，提交給華盛頓特區同一個聯邦法院，屆時兩案可合併審理。新指控將聚焦於專業搜尋方面。

(時報資訊)