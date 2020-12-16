上山打獵的泰雅族果農楊東波，意外在廢棄電廠涵洞內尋獲失蹤40天的邱男。楊東波訝異邱男能在偏僻涵洞生存40天，研判除了求生意志強烈，幸運選在能避風的涵洞棲身，以防水布裹身避寒，且離水源近，除了喝水，可能生吃活蝦止飢，撐到獵人發現救自己一命。
楊東波回想，當時頭燈照進涵洞，看到有人躺在地上，以為是具屍體，嚇了一大跳，翻了三圈跌倒，差點掉下150公尺深的懸崖。
「救人一命吧，確認是生是死！」楊東波說，自己大吼三聲，對方抬頭看了一眼，又繼續昏睡，才知道是活人，看似非常虛弱，奄奄一息，自己趕緊下山，到谷關派出所報案。
57歲楊東波是泰雅族人，經營歡喜果園，種植柑橘及甜柿，他說，一年只打一次獵，最近獵山羊、山豬、山羌等，邱男棲身之地是自己獵場，從谷關街上徒步前往，至少1小時半路程，為了救邱男來回跑了2趟很累。
楊東波驚訝邱男跳下溪谷，命大生還，一般人根本不敢跳。他說，邱男跳下溪谷之後，研判求生意志強烈，再奮力爬上150公尺高的涵洞。邱男棲身之處離水源近，可以就近取水，連生火器具都沒有，研判可能生吃溪蝦止飢，那裡溪水很淺，自己當天晚上就吃了2隻。
至於邱男家屬懸賞50萬元獎金，楊東波說，他是聽消防隊轉述才得知，現在一通電話都沒接到，不知道有沒有，如果拿到獎金，取之於社會，會用於社會，部份提供購買搜救器材，另用在自己果園。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。