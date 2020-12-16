邱男從中橫便道跳下溪谷，闖入台電廢棄電廠，棲身在涵洞內長達40天。（王文吉攝）

上山打獵的泰雅族果農楊東波，意外在廢棄電廠涵洞內尋獲失蹤40天的邱男。楊東波訝異邱男能在偏僻涵洞生存40天，研判除了求生意志強烈，幸運選在能避風的涵洞棲身，以防水布裹身避寒，且離水源近，除了喝水，可能生吃活蝦止飢，撐到獵人發現救自己一命。

楊東波回想，當時頭燈照進涵洞，看到有人躺在地上，以為是具屍體，嚇了一大跳，翻了三圈跌倒，差點掉下150公尺深的懸崖。

「救人一命吧，確認是生是死！」楊東波說，自己大吼三聲，對方抬頭看了一眼，又繼續昏睡，才知道是活人，看似非常虛弱，奄奄一息，自己趕緊下山，到谷關派出所報案。

57歲楊東波是泰雅族人，經營歡喜果園，種植柑橘及甜柿，他說，一年只打一次獵，最近獵山羊、山豬、山羌等，邱男棲身之地是自己獵場，從谷關街上徒步前往，至少1小時半路程，為了救邱男來回跑了2趟很累。

楊東波驚訝邱男跳下溪谷，命大生還，一般人根本不敢跳。他說，邱男跳下溪谷之後，研判求生意志強烈，再奮力爬上150公尺高的涵洞。邱男棲身之處離水源近，可以就近取水，連生火器具都沒有，研判可能生吃溪蝦止飢，那裡溪水很淺，自己當天晚上就吃了2隻。

至於邱男家屬懸賞50萬元獎金，楊東波說，他是聽消防隊轉述才得知，現在一通電話都沒接到，不知道有沒有，如果拿到獎金，取之於社會，會用於社會，部份提供購買搜救器材，另用在自己果園。

(中時 )