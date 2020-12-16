現場行動劇以粉紅色代表生命力，黑色代表開發造成的破壞。（李柏澔攝）

護藻礁再上街頭！「珍愛藻礁公投二階連署」今(16)日誓師開跑，各個團體及學者們今(16)日於行政院前聚集，控訴政府「不當開發毀藻礁」的荒唐行徑，也指出靠連署救環境是「國恥等級的連署提案」。

蔡政府為達到「增氣減煤」的能源政策，中油第三天然氣接收站興建計畫選址桃園大潭，但施工期間施工船兩度擱淺，其中刮除0.58公頃的珍貴藻礁，引發各界爭議。

如今珍愛藻礁公投進入二階連署，但根據中選會的期程說明，明年3月中旬以前需提交35萬份連署書，扣除分類整理清點的時間，截止日期大約是2月28日，因此連署時間剩下不到兩個半月，平均一天要收集5000份連署書才能達標。

台灣公民參與協會理事長何宗勳表示，選前環團是政黨的座上賓，選後不管誰執政就得被迫走上街頭，台北很多的虛偽政客「選前關心環保，選後利用環保」賺大錢，蔡總統四年見面說「藻礁永存」，但到目前為止連最卑微的類聽證都辦不成。

名作家、前立委張曉風來到現場支持表示，「愛台灣」是台灣政客最愛掛在嘴巴上的「通關密語」，愛台灣的很多時候是「愛台灣的錢」，愛錢愛不到就動手搶錢。美國也愛台灣的錢、日本也愛台灣的錢，難道他們也「愛台灣」？

張曉風指出，真的愛台灣就該愛台灣的寸土寸地，「現在的政客沒有本事把台灣變得富有，只有本事把台灣摧毀，而且是用欺騙的方式，今天風雨中上街是悲傷的抗議。」

東海大學生命科學系終身特聘教授兼研發長林惠真痛批，藻礁明明是稀世珍寶，卻搞到要用連署來搶救！大潭藻礁已被全球最知名的海洋保育團體「藍色任務」認定是東亞地區第一個「希望熱點」，但政府卻在其上興建第三天然氣接收站，「這次的連署是國恥等級的公投提案。」

永安漁港討海人協會理事長楊門圈說，家裡世代是居住在永安漁港的在地討海人，希望國人能一起響應連署，保障世代漁民的權益。

(中時 )