近期傳出我國已採購輝瑞、AZ兩家新冠疫苗的訊息，但兩支疫苗的有效性、保護力能維持多久至今仍有不少專家存疑，台大公衛學院教授陳秀熙今根據最新期刊的內容解說，點出輝瑞、AZ兩支疫苗仍未確定的謎團，其中有關AZ疫苗有效性可達90％的部分，因試驗樣本不足，需進一步研究才能釐清，因此還不能視為真實數據。

首先在輝瑞疫苗安全性的部分，接種的1萬8860人中，年輕族群竟比老年族群更容易發生不良反應，其表現出的症狀多以疲勞、頭痛居多，但出現不良反應的比例仍偏低，只有約不到2％的比例會出現嚴重的全身反應。

值得注意的是，輝瑞疫苗能於施打第12天後開始產生保護力，陳秀熙說，由於目前病毒量排出的中位數，也就是潛伏期通常都是5天，因此輝瑞疫苗在12天後能看到效果，就能有效達到阻絕病毒傳播，對控制疫情應有相當幫助。

輝瑞疫苗在接種完第一劑後，必須在21天候接種第2劑，根據新英格期刊的內容指出，單劑注射的保護力僅52.4％，但若注射雙劑，截至期中報告的數據顯示，保護力可達94.8％。

不過輝瑞疫苗目前尚未針對12歲以下孩童、孕婦、免疫功能低弱等特殊危險族群進行研究，陳秀熙也說，這款疫苗的抗體反應能維持多久都還需要持續追蹤，因此目前尚無法得知在接種兩劑疫苗後，保護效果能維持多久。

至於AZ疫苗的安全性，似乎也不亞於輝瑞疫苗，陳秀熙指出，產生不良反應的多為對照組，且無論是接種後住院、重症病情的都是對照組居多，目前所公布的嚴重不良反應則包含感染、損傷、中毒和因醫療處置所造成的併發症，或是以腸胃道疾病為主。

起初AZ疫苗所公布的有效性為62％，但後來AZ公開另一組數據指出，先施打低劑量，後施打標準劑量可達90％以上效果，對此陳秀熙分析，有可能第一次的低劑量會讓T細胞更容易記憶，因此當第二次施打時效果會更顯著，這在免疫學中是有可能的。

不過陳秀熙也指出，先施打低劑量後施打標準劑量的樣本數，僅是英國試驗中的1367人中所得出，因此還不足以證實為普遍現象，現在AZ也即將重啟第三期臨床試驗針對先施打低劑量，後施打標準劑量這點擴大研究，以釐清真相。

(中時 )