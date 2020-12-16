桃園市警局員警劉政國4年前追捕贓車，卻開槍擊斃副駕駛徐姓少年，刑事部分劉男被依過失致死罪將他判刑5月，可易科罰金定讞，死者家屬向劉男單獨提告求償1000萬元，一、二審認定應向桃園市政府求償，判劉男免賠。可上訴。

另死者家屬提告請求國家賠償部分，法院認定徐姓少年須負30％過失責任，劉男因違反警械條例規定，桃園市政府須賠償86萬9431元，桃園市政府警察局須國賠61萬6323元確定，均已賠償家屬。

刑事部分，一、二審考量劉男因公積極追捕失竊贓車，他遇駕駛贓車的田姓男子有駕車逃逸的舉動，為制止脫逃，竟未考量車上有其他乘客造成徐死亡，況且當時田男沒有駕車攻擊或衝撞警員的急迫情狀，他的行為已構成過失致死罪。

法官認為劉男雖確信開槍射擊不會誤傷贓車上人員而選擇開槍射擊，但未顧及現場民眾的生命安全，他用槍之時機及手段為法所不容許，更造成徐姓少年的家屬無法彌補之損害，且迄今尚未與家屬達成和解，判刑5月，檢方提上訴，最高法院駁回定讞。

徐的家屬向劉姓員警求償部分，法官認為家屬的慰撫金損害賠償請求權，應以劉男所屬「各該級政府」即桃園市政府為賠償義務機關，不得逕向被告個人請求，駁回請求。

(中時 )