高雄餐旅大學（高餐）校長遴選在即，擔任烘焙管理系專任教授的張明旭呼聲最高，但他卻遭人檢舉指稱，他不論擔任校方教務長、研發長或各項計畫執行長時，都和吳寶春愛徒王鵬傑創辦的「莎士比亞烘焙坊」往來密切，且張明旭妻子王淑惠還是烘焙坊的大股東，雙方產學合作多年，張明旭恐有自肥之嫌。

此事經本刊踢爆後，被指控的張明旭在今日上午發出聲明稿指出，「當年其因個人生涯規劃，有意投資事業，正逢畢業校友有意創業，然資金不足，考量當時本人身分，經詢問當時業管單位及查詢相關法令後，確認本人配偶投資畢業校友並無不可或違法之虞，本人配偶始投資相關人等企業。」強調檢舉信函中所影射他違反公職人員利益衝突迴避，皆非事實。

但聲明全文內並未提及監察院糾正他在教授升等報告中的爭議，而另外教授升等論文為何僅有9頁相關內容，張明旭也未說明，恐怕難杜悠悠眾口。

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(中時新聞網)