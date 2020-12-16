美女主播林佩潔最近在節目《旗開得勝》中參訪金山著名的財神廟，當天她穿大衣、長靴，露出絕對領域，向月老求紅線時擲筊一次就過，廟方人員也透露，其實月老不一定是單身的人才能拜，夫妻來拜也能保佑相處和睦。
林佩潔最近因節目之邀到金山進行深度文化旅遊，廟方人員李淑逸擔任地陪導遊，李淑逸透露，過往財神廟總是人山人海，但今年因為疫情關係，外國觀光客進不來，還拜託廟方人員可否幫忙參拜，但原則上他們還是希望信眾可以自行參拜，因為需要擲筊，而每個人的財運又都不同。
節目中，李淑逸教導林佩潔使用濟公的寶扇去除晦氣，並求取財寶袋、發財金，李淑逸說，財寶袋中有台幣3元，「他的用意是要你鬆鬆的賺錢」，最後林佩潔順利借到發財金200元，廟方人員提醒可直接存到戶頭中，當作母錢，覺得轉運後最晚大概一年內就必須回來還錢。
林佩潔後來也去拜了金山月老廟，不只求桃花，也可以求好人緣，後來更順利求得七彩姻緣線，欲看更多精彩內容，可見完整版《旗開得勝》。
(中時新聞網)
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