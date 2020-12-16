新北富邦U18棒球邀請賽C組戰況激烈，嘉義市與新竹市（成德高中）之戰，嘉義市前8局都保持領先，新竹市9下因對手觸身球將分數追平，最後靠隊長廖奕安再見安以3比2逆轉勝，以分組第一晉級，賽後總教練黃郁倫坦言此戰就是必須贏的比賽，因為若平手或輸球以分組二晉級將會對上由穀保家商組成的新北藍。

此戰嘉義市派出仁義高中王牌投手郭峻偉先發，投7局用104球，僅被敲3安、失1分，不過有6次四死球，新竹市受到壓制，第5局一度有滿壘機會，不過僅靠內野安打跑回1分；7局下一、三壘有人，但廖奕安遭到三振出局，錯失追平機會。

「棒球就是這樣，沒有辦法每場都打很好，但希望學生阿搭力先做好，告訴他們如果投手壓在2分以內，打者就要有發揮。」總教練黃郁倫賽後表示他告訴學生要守一局、攻一局，比賽後半段將分數咬住，最後才有逆轉機會。

9局下半新竹市靠郭子彥二壘打無人出局情況攻佔二、三壘，嘉義市投手錢可倫發生不穩，先丟保送形成滿壘後，又丟觸身球，讓新竹市追平分輕鬆回來，第二棒的廖奕安這次終於把握機會，敲出中外野方向再見安打，助新竹市3比2逆轉勝，並以2勝1和，C組第一晉級決賽。

新竹市廖奕安敲出再見安，助球隊拿到分組第一。（大會提供）

賽後黃郁倫說，「雖然平手就晉級，但我們想要拚分組一，不然就要碰上新北藍，誰想遇到他們，所以這場一定要贏。」此戰新竹市派出高一投手張家睿先發，黃郁倫表示原本預設投手都要以高一為主，不過學弟經驗較不足，只丟完3局就換上高三張畯耀、高二黃玠瀚接手，兩人合力封鎖嘉義市打線。

新竹市以分組第一晉級後，將要對上A組第二台中市，雲林縣則以C組第二晉級，八強賽要對上大魔王新北藍隊。

新竹市以分組第一晉級。（大會提供）

(中時 )