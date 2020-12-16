日月光投控(3711)與中華電、高通三強聯手打造全球首座5G毫米波（mmWave）企業專網智慧工廠，今（16）日於日月光高雄廠正式啟用，目標在1年內實現更多垂直應用功能。執行長吳田玉表示，未來除了新設廠區外，亦不排除陸續導入現有18座智慧工廠中。

吳田玉指出，日月光高雄廠區目前無人智慧工廠比率僅20％，未來目標拓增至50％。高雄市府原先擔心，若智慧工廠的比重提高，是否導致日月光所需員工人力減少，但事實上集團員工每年仍持續增加、且年年加薪，迄今高雄廠區共有2.5萬名員工。

吳田玉認為，建置智慧工廠對日月光而言是「買保險」，甚至可以解決少子化問題，以免出現有訂單可接，卻找不到具足夠資歷工程師的可能挑戰。他強調，這不代表集團不需要徵才或培養工程師，而是未雨綢繆預作準備。

此次三方聯手打造首座導入台廠基地台的5G企業專網，將AI+AGV智慧無人搬運車、AR遠端維護協作、綠科技教育館AR體驗環境等3大應用，導入日月光高雄廠產線，展現未來智慧工廠及自動化可涵蓋範圍及複雜度，打造台灣應用5G在智慧製造的最佳示範場域。

吳田玉表示，日月光因應5G發展，以自動化、高異質性機器設備整合、高異質性微系統封裝整合3大方向，建置具有思考、偵測、學習與調整等異質整合能力的智慧工廠，實現數位轉型，往高產值、高技術、高品質的目標邁進。

吳田玉認為，在導入5G毫米波後，日月光可拓展智慧工廠及自動化的涵蓋範圍及複雜度，以「工業4.0」目標實現與客戶產品設計連結，使製造流程成為客戶實踐異質整合的場域，期許未來與業界經驗分享，讓台灣企業維持全球前瞻性發展的敏銳。

高雄市長陳其邁致詞時表示，隨著全球5G毫米波企業專網智慧工廠在高雄正式啟動，相信後續可發揮蝴蝶效應，協助高雄其他傳統產業轉型升級，不但能為高雄帶來更多工作機會，亦將吸引更多國內外大廠到高雄投資，實現良性循環。

(時報資訊)