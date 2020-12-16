日月光(3711)、中華電(2412)、高通三強聯手打造全球首座5GmmWave企業專網智慧工廠，今(16)日於日月光集團高雄廠正式啟動，這是一個產業界垂直整合的成功典範，中華電董事長謝繼茂表示，這是一個落地在台灣的技術，除運用中華電研究院技術外，基地台等也都是台灣工廠生產出來，其代表著將「台灣的技術套用在最高級的市場」!

謝繼茂表示，國內5G可釋出之28GHz mmWave的總頻寬為3.5GHz的9倍以上，可滿足企業對於高速率、低延遲的需求在台灣，中華電擁有mmWave大連續頻寬600MHz，並且致力於5G、物聯網、AI人工智慧、資安、大數據等五大場域進行技術研發，這次的三方合作，中華電將提供5GmmWave企業專網，達成促進國內5G產業發展，同時也提升整體智慧製造生產效益的目標。

謝繼茂表示，本次使用mmWave建設智慧工廠可以說是第一次，這是一個落地在台灣的技術，用的基地台也都是台灣工廠生產出來，可以說台灣的技術套用在最高級的市場，儘管其中在整合上會遇到一些小問題，但是最後都可以被解決。

謝繼茂談到，過去會在意到產品無法串成產業鏈，未來5G智慧工廠仍以這個為目標，網通廠基站遇到問題對他們也是學到不少，讓他們未來出口更有幫助，本次落地的5GmmWave企業專網智慧工廠，就有和中磊(5388)的小型基地台、仁寶(2324)的VR/AR等應用合作，此外，中華電現在也持續與宏達電(2498)等各領域合作，應用在無人機等巡檢監測。

但是談到企業專網對獲利的貢獻，謝繼茂表示，明年企業專網貢獻看得到但不會太多，包括日月光現在大家都是虧本在做。

(時報資訊)