英國審計局(NAO)周三表示，英國政府已經同意為疫苗支付37億英鎊(約49億美元)；在多數狀況下政府將承擔責任，如果必須對製藥廠提出索賠的話。

英國政府已經與七家不同製藥廠同意了總計3.57億劑的候選疫苗供應合約，但是基於商業保密，未透露詳細支付金額或賠償協定的細節。

審計署表示，商務部已經與五家公司簽訂供應合約，包括輝瑞/BioNTech(目前已批准使用)、牛津/阿斯利康、法國的Valneva、Novavax、莫德納(Moderna)。

英國另原則上與賽諾菲(Sanofi)和嬌生(Johnson &Johnson)達成疫苗供應的協議。

英國周二新報1萬8450名新冠確診者，以及506名死亡人數。英國目前累計6萬4402名死亡，全歐第二，前數日為義大利所超越。

另外英國政府在周二面臨壓力，國會爭辯是否要如同先前規劃，在約五天的聖誕節期間鬆綁社交管制限制，允許更多的家庭互訪和教會聚會。目前義大利已宣布，聖誕假期期間施加更嚴格限制。

反對黨的工黨議員呼籲政府修改計畫；目前倫敦市因染疫人數急遽上升而提高警示等級，並將涵蓋假期期間。

兩份指標性的衛生雜誌呼籲政府，反而應該收緊管制規定，認為政府又在進入另一個嚴重錯誤，此將造成更多生命的喪失；並指出英國應該跟隨德國、義大利、荷蘭等國，他們都在近日宣布加深社交限制。

工黨議員呼籲首相強生應該召開緊急會議，他將支持在聖誕節收儘管至的決策。

(時報資訊)