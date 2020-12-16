《遠見》於今日發布月初進行的時事民調結果，受訪者當中44.3％滿意行政院長蘇貞昌的表現，45.1％不滿意，負評多於正評，萊豬議題顯然是關鍵因素，因為食安議題高居民眾第二關心的公共議題，僅次民生與經濟，且有64.6％的受訪者支持各縣市自治條例瘦肉精零檢出的規範，反對中央強迫地方不得要求瘦肉精零檢出的作法。

《遠見》每年都會進行「民心動向調查」，今年的調查於12月3至7日進行，本次調查結果退居幕後的蔡英文總統滿意度54.6％，不滿意度36.1％。相對的，親上火線護航萊豬政策的蘇貞昌滿意度則明顯較低，不滿意度則高了一截。

此外調查詢問民眾最關心的公共議題(最多可複選三項_，第一名是民生與經濟的36.5％，其次是食安的33.5％，第三是教育28.1％，醫療與新冠肺炎27.6％，勞工權益19.8％，兩岸關係與國家認同18.9％。相較去年的調查結果，食安、醫療、兩岸議題關注比率增加，民生經濟、勞工權益與食安關注比率則有所下滑。

另外儘管民進黨政府在宣布開放萊豬進口後，強調食安議題必須全國統一，反對地方縣市自行制訂自治條例要求瘦肉精零檢出的做法，但多數民眾顯然對民進黨政府的做法不買單，調查顯示有64.6％的受訪者支持各縣市自治條例瘦肉精零檢出的規範，僅17.1％反對。

此外部會首長當中，滿意度最低的為內政部長徐國勇，僅31.9％，次低者為勞動部長許銘春32.7％，再來是陸委會主委陳明通的33.2％。

(中時 )