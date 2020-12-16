中南部水情吃緊，國民黨立委陳以信昨踢爆民進黨政府已逾1千天沒召開「水資源協調會報」，卻遭經濟部反嗆「搞烏龍」。國民黨前副祕書長張雅屏今在臉書引據歷史新聞反駁經濟部，怒批「騙與ㄠ成為民進黨執政常態？」

張雅屏說，昨天注意到有關休耕的新聞，陳以信委員發現民進黨政府居然超過一千天沒開過水資源協調會報，這個會報是民國83年針對用水缺水的調度而設立，而民進黨中央執政超過兩屆，只開過一次。被發現執政怠惰，反過來嗆在野黨立委的監督「搞烏龍」？

張雅屏提出1994年8月30日媒體報導「經濟部擬設『水資源協調會報』跨部會組織解決全國水事，每三個月開會一次」的報導內容。

張雅屏指出，水資源協調會報，是政府的明文規定法定會議，一直都是作為政府正式協調水資源之用，因此沒有烏龍問題。

他說，蔡政府的行政院，違法違憲，視政府運作無物，各部會上行下效，顛倒黑白，經過監督所發現未依規定辦理的各級會議，包含食安會報治安會報等等，卻便宜行事，遇到各種重大問題時應對無方更無事前準備，而用一些擴權的方式運作，更常見以撒幣的方式，作派彷如手遊當中大撒台幣的「課金戰士」，成為現實版的「課金政府」。

張雅屏說，為人民看緊荷包，要求政府依法施政，何來烏龍之說？醜化在野黨民意代表問政，並無法掩蓋問施政不力的事實！更何況連執政黨的桃園市長鄭文燦，都曾在今年11月20日因為埤塘反送水進度慢而痛批「政府抗旱作為不力」。

張雅屏強調，在野黨應要求蘇貞昌院長主動查明，還有多少未依法運作的法定會議，若不做在野黨應提送監察院調查！若執政黨認為這些都是不需要運作的法定會議，更該提出廢止，不該疊床架屋！

(中時 )