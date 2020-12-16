港府採購的首批新冠疫苗最快下月抵港。香港立法會今召開衛生事務委員會特別會議，討論疫苗採購和接種及防疫措施。食衛局長陳肇始表示，已與不同的疫苗供應商簽訂協議，將會有3種不同平台的疫苗明年分批到港，不同的疫苗在運送及冷藏上都需要作準備。她說，可能會設立社區疫苗注射中心，為市民接種疫苗。

星島網報導，陳肇始在會上表示，科興及BioNTech的疫苗將分別最快明年1月抵港及分批到港，首批疫苗將會優先予醫護人員、長者及長期病患者等人士接種，涉及約300萬人，佔全港人口約39％。

陳肇始指出，疫苗接種計劃由政府負責，接種的安排會因應不同疫苗的處理方法而定，部份疫苗的儲存溫度與一般疫苗相若，政府正計劃由私立醫院醫生協助為市民注射。若部份疫苗儲存溫度需達零下70度，安排上需要更多中央統籌，不排除設立社區疫苗注射中心，為市民接種疫苗。陳肇始預計，明年內，大部份市民能免費接種。

有議員關注港府不推行全民強制檢測，陳肇始回應，根據上次推行全民自願檢測的經驗，尋找到陽性的個案相對少。防疫要以科學為本，實施全民強制檢測須禁足令等配合，市民繼續進行社交活動，是消滅不了病毒。她強調，專家顧問亦一致不支持有關做法。

陳肇始指出，政府將限聚令及口罩令的違例罰款增至5000港元後，暫時約發出100宗罰款。

政府專家顧問許樹昌則認為，香港約有750萬人，若要做全民強制檢測，可能要停頓數星期，須關注公眾及企業是否能接受。他強調，全民檢測不是做一次就可完全清除病毒，因此建議集中為高危地區及群組做檢測。

(中時 )