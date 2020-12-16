禮儀師的存在，是為讓人們的最後一段路走得安心、有尊嚴，而做這行的人可謂與死亡同行，多數禮儀師行事膽大心細，仍難避免遭遇無法理解的事情，資深禮儀師洪于婷就在節目上透露，曾有一名20歲左右的新手禮儀師，熱心到忘了學姊叮嚀，親自解開了上吊死者的繩索，不久後離奇以同樣的方式輕生，讓人不寒而慄。

資深禮儀師洪于婷在《震震有詞》節目上，分享從業時難忘的經驗，表示這行有個規定，就是接到上吊的案子，解開並放下死者這個任務必須由家屬執行，但當時有名菜鳥，到現場看到死者的孩子站在一旁，於心不忍，一時忘記前輩們的囑咐，好心地將繩索解開，甚至親手把死者抱了下來。

奇怪的是，菜鳥後來將繩索帶回了公司，不時把玩，平時就收在抽屜，結果1個月後，菜鳥禮儀師離奇死亡，用了一模一樣的方式輕生，讓同事們驚駭不已，認證規定不能做的事情，真有其道理。

對於這個「禮儀師禁忌」，命理師謝沅瑾表示，之所以遇到上吊的案子，即使人員充足也不可代勞，是因為如果不是由家屬或法師來解開繩子的話，死者的怨氣會轉移到解繩的人身上，因此寧可信其有，避免災禍。

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