有些新冠患者的症狀比別人更嚴重，甚至在擊潰病魔、出院後仍持續感到疲憊、呼吸困難，生活久久無法恢復正常，現在耶魯大學的科學家找到關鍵原因，疑似是患者體內的自體抗體（autoantibody）在作怪。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《衛報》（The Guardian）報導，新冠肺炎被視為是「短期疾病」，公衛專家多指出，患者染病後2周內多能康復。不過許多研究及康復者現身說法，指出患者出院後仍得經歷很長一段時間的後遺症，這些症狀包括疲憊、呼吸急促、甚至是大腦損害。

耶魯大學研究團隊12日刊登在醫學論文預印本平台medRxiv網站的研究顯示，新冠患者血液中存在大量「自體抗體」，這些自體抗體會阻斷人體抗體對抗新冠病毒，並且攻擊包括大腦、血管、肝臟在內等多個地方，導致部分患者症狀更嚴重，患者痊癒後仍經歷長時間的後遺症。

耶魯科學家比對194名染疫醫護人員、患者、以及30名健康成人體內的自體抗體數量，發現患者體內的自體抗體數量遠高於健康成人。

另一組試驗則發現，體內自體抗體含量更多的患者，新冠症狀更嚴重，他們的自體抗體會攻擊已經遭受新冠病毒攻擊的器官。科學家也擔心，自體抗體造成患者痊癒後仍得經歷很長一段時間的後遺症。

該研究的作者、耶魯大學免疫生物學家林格（Aaron Ring）表示，「新冠患者體內產生的自體抗體實際上會干擾身體對抗病毒的免疫反應。」

「我們確信這些自體抗體對新冠患者有害」，「因為抗體可以存在體內很長一段時間，所以可以想像它們可能會導致長期新冠症狀。」

(中時新聞網)