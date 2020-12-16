統編之亂政院科員成「背鍋俠」？中天一姐盧秀芳&政論一哥王又正「吃火鍋看漫畫」酸爆｜2020.12.15

中天主持人王又正14日驚喜回歸中天新聞，與主播盧秀芳邊對發票變聊新聞話題。昨（15）日他又現身，在鏡頭前吃起火鍋，還放話若中天電視YouTube達250萬訂閱數，就要穿便服、素顏主持。

王又正昨搬一疊漫畫進到攝影棚，盧秀芳要他，「至少這個星期，每天都是這個時間點要來」，王又正則笑問，「每天都要弄火鍋給我吃嗎？」還點菜要吃壽喜鍋。

網友在直播留言刷愛心，王又正也比愛心回應。（圖／摘自中天YouTube）

接續蘇貞昌買漫畫打統編爭議，盧秀芳說，行政院交際科科員也很無辜，查了一下，薪水才3萬到3萬5千元，卻當了背鍋俠。王又正直言，「算了算了不要做了」，喊話如果對後製、小編有興趣「我這有缺人」，也提到，當一個團隊的領導，沒有讓屬下背鍋的道理，應該是有過自己扛、有功大家賞。

日前中天電視YouTube突破200萬訂閱，主播劉盈秀大跳螃蟹舞、獻唱「感恩的心」感謝網友支持，引發熱烈迴響。王又正昨也在節目中承諾，若破訂閱250萬，要在鏡頭前素顏、穿便服。

此外，被問到覺得蘇貞昌什麼時候下台？王又正回應，如果要下台，「我覺得過完年欸」。

(中時新聞網)