中天主持人王又正14日驚喜回歸中天新聞，與主播盧秀芳邊對發票變聊新聞話題。昨（15）日他又現身，在鏡頭前吃起火鍋，還放話若中天電視YouTube達250萬訂閱數，就要穿便服、素顏主持。
王又正昨搬一疊漫畫進到攝影棚，盧秀芳要他，「至少這個星期，每天都是這個時間點要來」，王又正則笑問，「每天都要弄火鍋給我吃嗎？」還點菜要吃壽喜鍋。
接續蘇貞昌買漫畫打統編爭議，盧秀芳說，行政院交際科科員也很無辜，查了一下，薪水才3萬到3萬5千元，卻當了背鍋俠。王又正直言，「算了算了不要做了」，喊話如果對後製、小編有興趣「我這有缺人」，也提到，當一個團隊的領導，沒有讓屬下背鍋的道理，應該是有過自己扛、有功大家賞。
日前中天電視YouTube突破200萬訂閱，主播劉盈秀大跳螃蟹舞、獻唱「感恩的心」感謝網友支持，引發熱烈迴響。王又正昨也在節目中承諾，若破訂閱250萬，要在鏡頭前素顏、穿便服。
此外，被問到覺得蘇貞昌什麼時候下台？王又正回應，如果要下台，「我覺得過完年欸」。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。