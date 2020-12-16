為扶持創新企業進入資本市場，櫃檯買賣中心將於興櫃之下增設「戰略新板」，預計110年第3季正式開板，櫃檯買賣中心總經理李愛玲表示，戰略新板公司以「6大核心產業+其他創新產業」為主，希望110年第3季開板後一年內能有10家公司登錄。

金管會於日前核定櫃買中心於興櫃股票市場下增設「戰略新板」，櫃買中心已著手進行相關規章修正、建置交易系統、研議修正公開資訊觀測站及櫃買中心官方網站揭示資訊等，並積極安排各項業務推動活動，包括：拜訪證券商及會計師等中介機構提供之潛在案源公司、與經濟部工業局、創投公會等單位合作，推動創新企業登錄戰略新板，「戰略新板」預計於110年第3季正式開板。

李愛玲表示，相較於一般公開發行需要會計師提供兩本三年度簽證報告，以及一年的內部控制專審報告，國內開放公司簡易公開發行，會計師只需提供申請時一本兩年度的簽證報告書，以及半年的內部控制專審報告，若申請在8月14日以後，則再提供當年度上半年財報，但簡易公開發行公司若要進入資本市場，必須經由兩家券商推薦且券商認購2%或20萬股以上，且在「戰略新板」掛牌。

李愛玲指出，「戰略新板」公司以「6大核心產業+其他創新產業」為主，登錄「戰略新板」公司沒有資本額及獲利規定，而投資人只限於專業機構投資人、創投，以及自然人淨資產達1000萬元以上或兩年年所得平均150萬元，以及具有兩年以上投資經驗的合法投資人，希望110年第3季開板後一年內能有10家公司登錄。

(時報資訊)