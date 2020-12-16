友訊(2332)宣布，推出四款全新Wi-Fi 6無線基地台，可搭配D-Link的Nuclias Connect網路管理解決方案或Nuclias Cloud雲端網路管理平台。利用最新的Wi-Fi 6技術，為學校、醫療院所、零售商店、智慧工廠以及中小企業等諸多應用情境打造高速無線連網環境。

面對超市、學校、繁忙辦公室、工廠等高速連網的需求區域，友訊此次推出四台全新AP，其中DAP-X2850和DBA-X2830P為AX3600 Wi-Fi 6機種，而DAP-X2810和DBA-X1230P是AX1800 Wi-Fi 6 AP。全新升級AP同步支援2.4GHz和5GHz，不管距離遠近皆能享受Wi-Fi 6超快網速。另外還有支援雙向MU-MIMO功能讓多裝置可同時高速連網、OFDMA減少多裝置同時連網的網路擁擠狀況、1024-QAM提升25%數據乘載量。

友訊台灣分公司總經理鍾振遠表示，Wi-Fi 6是展現高速網路的技術趨勢，而伴隨著迅速成長的需求，將是帶動新的網路服務及應用的重要里程碑，友訊不斷地在精進技術與產品服務，像是此次的四款Wi-Fi 6新品AP不僅幫助企業打造低延遲、可信賴的快速連網空間，還能創造更多商業的無限發展與價值。

此外，友訊本次四台Wi-Fi 6新品AP皆具有WPA3加密技術確保連網安全、提供PoE供電，具備自動分配無線網路資源功能平均分配資源給各個連網裝置、提升總傳輸量，以及智慧型頻段導引功能動偵測並維持雙頻段的最佳利用率和負載平衡，而目標喚醒功能則是利用排程機制延長設備的電池壽命。

(時報資訊)