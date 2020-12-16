一零四(3130)發布《2020年終暨2021調薪展望》報告，調查統計今年年終預估92.2％企業有年終獎金，但平均1.15個月，創下7年來次低。觀察2021年調薪幅度，36.3％的企業預期調薪3.4％，也是創7年次低。受疫情影響，今年慘業是住宿餐飲業，11.4％的住宿餐飲業沒有年終，平均年終僅0.61個月敬陪末座。

104人力銀行整合招募服務處資深副總經理鍾文雄指出，和薪資相關的三大指標，今年受疫情影響，產業表現強弱分明，電金資通續強、住宿餐飲及運輸倉儲較弱。

年終獎金部分，92.2％的企業會發年終獎金，平均1.15個月。依產業排名，金融業仍是第一，約1.94個月，比去年增加0.3個月；今年半導體業相當暢旺，年終約1.5個月，比去年增加0.19個月；光電光學業1.27個月，比去年增加0.16個月。

在2020年平均年薪部分，包含各項獎金在內的年薪總額約64.1萬元。依產業排名，半導體業以95.9萬元居冠，金融投顧業83.2萬元居次，電信及通訊業81.6萬元排第三。

觀察明年的調薪幅度，36.3％的企業預期2021年平均調薪3.4％，以軟體網路業預期調薪4.5％最高，會調薪的企業比例有50％；42％的顧問服務業預期調薪3.9％排第二，調幅排第三的是光電光學業，也37％的企業會調薪，幅度約3.8％。

(時報資訊)