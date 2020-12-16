美國在台協會處長酈英傑一行人，16日到台中市政府拜訪市長盧秀燕。盧秀燕在市政大樓禮賓廳接見致歡迎詞後，隨即針對明年元旦將開放進口的萊豬議題，強調站在台中市民關心的角度，希望能夠先暫緩美豬進口。讓聽懂中文的AIT人員馬上跑上前向酈英傑轉述盧的說法；AIT人員並與市府秘書處人員溝通，中途請媒體離場。

盧秀燕把握AIT來訪機會，對明年將開放萊豬進口議題表示關切。盧秀燕說，過去台灣相關食物的法律非常嚴格，所有在我們豬肉裡，不管是生產、製造或是進口都不會使用含有萊克多巴胺或瘦肉精；我們台中市也有一個法律，就是城市的法律，也在這方面做明確規定，我們台中市的法律是3年前就有。

盧秀燕表示，我們台中市議會及市民都很明確表達，他們不希望我們改變法律，不希望解禁有關於含有萊克多巴胺或瘦肉精豬肉進口，或者在台灣生產，這是我們地方上這段時間，民意所展現的態度；這個沒有針對性，是我們本來就有這樣的法律。

盧秀燕強調，這是大多數的民意，在地方的議會及地方的民意上，甚至有大學去做地方民意調查，大概有七、八成民眾是反對我們放寬法律；她要表達的是每個國家須守護國家利益，須聽從人民的聲音，市府與AIT盡雙方職責並不會影響情誼。

(中時 )