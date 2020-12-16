國道5號蘇澳服務區在13日發生一起開烏龍發票事件。一名紅衣女子在休息區曾記麻糬店購買3顆麻糬，結帳時54元，未料店員竟然一時手誤，將金額打成400萬零54元，發現錯誤後急哭。經過媒體報導後，這名紅衣女再有人看到新聞提醒她「你上新聞了」，立刻在昨晚主動聯繫店家，表示會親自將發票交回，為此曾記麻糬表示非常感激。

400萬發票找到了 買麻糬紅衣女致電現「聲」，曾記：感激不盡。(王志偉翻攝/花蓮傳真)

對於收到400萬元發票也表示驚愕，將把發票回給店家，「曾記麻糬」表示，能找回發票幾乎是一場「不可能的任務」，感謝對方，將擇期帶著禮品登門致謝並取回。

曾記麻糬在國5宜蘭蘇澳服務區的賣店，13日下午因18歲的實習店員不小心誤觸按鍵，將54元的麻糬，打成400萬54元金額的發票，營業稅要近20萬元，雖有向國稅局核備更正的機會，但也會吃上1萬5000元罰單，讓年輕店員急哭了。

經過一天，曾記麻糬今主動告訴媒體，昨晚8時許，蘇澳服務區的賣店接到李姓女子來電，表示她就是400萬發票主人，當天有人出遊途經蘇澳「曾記麻糬」，沒注意到發票金額，翻開一看，居然拿到這張誤開的發票，自我調侃「我真幸運」。

曾記麻糬說，以往發生這種事情，要找回發票的機率幾乎是零，感謝各界幫忙，將不可能變成可能。將主動著一些禮品登門拜訪，取回發票，表達誠摰謝意。

(中時新聞網)