蚵仔是民眾愛吃的食材，一名網友指出，日前去超市買了一包鮮蚵，回家後發現蚵仔肚上呈現顆粒狀，讓她感到十分噁心，猶豫要不要退貨，於是上網發文向網友求助，釣出內行人解答，讓人直呼「長知識」。

原PO 14日於臉書《我愛全聯-好物老實説》分享，於全聯購入一包「嚴選鮮蚵」打算回家料理，打開卻發現部分蚵仔肚上有一顆顆白色顆粒，乍看之下宛如長了腫瘤，她擔心不新鮮，不敢烹煮，只好詢問網友的意見「請問這個正常嗎？」

照片曝光，許多網友看了直呼「好噁心」，紛紛表示外觀不僅跟既定印象的不同，且光看就影響食慾，甚至紛紛勸原PO趕緊退貨，「不要再買了，煮了也會吃出問題」。

有名內行網友說，這樣的蚵仔其實是「產卵後的蚵仔」，簡單來說就是「都不是在室的」。該名網友表示，大多數吃的蚵仔都是尚未產卵前的，蚵仔在產卵後，會將營養部位生長的很飽滿，這個部位會變得極為透明，仍是可以食用的蚵仔，只不過味道上沒這麼好吃了。答案揭曉後，其他人都相當震驚，直呼「真的長見識了」。

(中時新聞網)