石門國小四年級的鄭智擎(左)、李家誠(右)，媽媽都來自越南，他們拍攝影片介紹越南的肉粽文化。(台科大提供／李侑珊台北傳真)

台灣科技大學外籍生與台灣學生組成志工團隊，前進新北市石門國小、三芝國小、老梅國小，帶領新二代小朋友了解母國文化，學習各國文化特色、練習說「媽媽的語言」，並當起小網紅拍攝影片介紹母國文化，增進文化認同感。

台科大表示，這項計畫由台科大數位所教授翁楊絲茜與人文社會學院教授王瑩共同策畫，由台科大學生擔任小老師，透過趣味的課程教小朋友認識各國文化、了解異國美食特色，並且結合數位媒材拍攝影片，讓小朋友自由發揮創意，練習寫腳本、面對鏡頭說話，透過影片介紹東南亞文化。

來自印尼的台科大營建系大三學生黃順發(左)教石門國小的邱子恩(右)說印尼語。(台科大提供／李侑珊台北傳真)

參與教學的台科大應用外語系一年級學生謝雨璇表示，第一次當老師教小朋友，才發現原來備課不容易，即使課程只有短短幾分鐘，但事前必須花好幾倍的時間準備教材，設計遊戲和學生的互動，提高小朋友的專注力。雖然備課很辛苦，但是上完課後，發現小朋友們對多元文化的接受度更高，也更認同母國文化，小朋友的改變讓她相當感動。

來自印尼的營建系大三學生黃順發，負責教小朋友拍攝影片，黃順發說，班上有媽媽是印尼人的小朋友，但是因為從小在台灣長大，他們連一句印尼語都不會說，因此他也利用上課時間教小朋友練習說印尼語，雖然講得不是很好，但是會主動想要學習母語，已經跨出一大步。

石門國小六年級的邱子恩，母親來自印尼，他決定拍攝影片介紹你好、早安、考試、玩手機等實用的印尼語。邱子恩說，自己從來沒有回去過印尼，在家也不會說印尼話，雖然聽得懂一些，但只會說你好，其他都是為了拍影片特地學的，因為拍攝影片讓他展開學印尼語的第一步，透過課程也了解不同國家的歷史和人文，都是很有趣的體驗。

石門國小四年級的鄭智擎，媽媽是越南人，由於很久沒有回去越南，鄭智擎對越南的印象僅停留在當地炎熱的天氣，透過文化課程讓他對越南有更多認識，他也拍攝影片介紹越南獨特的肉粽文化。鄭智擎說，石門的肉粽很有名，而越南也有特殊的肉粽，越南粽子形狀特殊，有圓粽也有方粽，餡料有甜、有鹹，甜的粽子還會包香蕉，跟石門的肉粽很不一樣，非常特別。

台科大校長廖慶榮表示，新北市有非常多新住民人口，許多新二代孩童沒有環境能了解自己的文化和語言，台科大為全台外籍碩博士生人數最多的大專院校，有許多學生來自印尼及越南等東南亞國家，透過外籍生與台灣學生的力量，前進新北市小學服務，幫助新二代小朋友了解母國文化，也為他們樹立學習榜樣。

(旺報 )