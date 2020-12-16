桃園市議員王浩宇的罷免案將在1月16日正式投票，而今(16)日為投票倒數1個月，桃園市選委會也在14日正式公布罷免投票的各投開票所地點，罷免王浩宇團隊也發文呼籲中立的選民，當天一定要出來投票，一同下架這個不適任的市議員。

王浩宇的罷免運動進入尾聲，即將面對最終投票，罷免團體日夜奔走，要催出每一張「討厭王浩宇」的選票，目前罷免王浩宇的聲量相當大，就連資深媒體人黃創夏都表示，他前幾天回中壢時，竟發現很多老太太都會騎腳踏車說：「罷免王浩宇缺你一票」，認為王浩宇應該對自己的言行更加注意。

面對罷免的龐大聲浪，這個壓力似乎讓王浩宇難以承受，其辦公室助理吳栩臺10日在網路節目「雲端最前線」中指出，目前辦公室正面臨「被罷免」低壓，許多動作都會被放大檢視，王浩宇本人及其團隊同仁對外發言都會更加小心，「彷彿全中壢的民眾都在監視著我們一樣」。吳栩臺表示，王浩宇家人的生活也因此受到影響，王浩宇更因此多次向他透露，「我也不想再做了」，似乎因罷免壓力開始萌生退意。

罷免投票將在1月16日正式投票，桃園市選委會也已經公布中壢各地區的投開票所，王浩宇究竟能不能繼續留在市議會，就看中壢民眾投票當天的決定。

(中時新聞網)