台灣2025年將步入超高齡社會，長照機構形同追著人口老化不斷增加，台南市老年人口16.4％，關廟區長照機構15日啟用，宣告台南率六都之先、達到一區一日照目標，下一階段將實施一國中學區一日照，經台南市社會局盤點，目前尚有8個國中學區沒有長照機構。

台南市政府從2017年著手規畫一區一日照，歷經3年時間，今年底達成「區區有日照」目標，率先六都達標，包括昨天啟用的關廟日照中心，目前全市總計64家日照中心。

台南市社會局照管中心主任洪明婷表示，高齡人口一直增加，必須更早布建及開拓資源，下一階段就是邁入一學區一日照，目前尚有8個學區沒有任何一個長照機構。

她指出，單就每一國中學區都必須要有一機構的話，包括東區後甲、北區民德、安南區海佃與安順、七股竹橋與昭明、後壁菁寮、東山東原未達標準。但她也強調，一學區一日照是一個目標，以目前台南長照機構分布位置來說，多處行政區不僅一個機構，後壁區已有2個、東山也有1個，安平區則最多、共有4個。

社會局已完成盤點國中學區閒置校舍、各區活動中心、關懷據點，有無閒置空間可供作為長照機構使用，但考量學校閒置教室、校舍以實務面來說未必適用，未來也考慮與民間單位及社會住宅結合拓點。

(中時 )