儘管七成民意反萊豬，蔡政府明年元旦開放萊豬進口的政策不變，前國民黨主席洪秀柱今天痛批，蔡政府官員宣稱開放萊豬進口能換取國際地位，這真的是荒天下之大唐的說法，包括歐盟還有中國大陸都拒絕萊豬進口的國家或地區，請問損害了他們的國際地位嗎？這是很荒謬且缺乏邏輯的說法。

國民黨中常委、前立委沈智慧自12日開始在立法院大門口絕食靜坐，抗議蔡政府明年元旦開放萊豬進口，要求立法院應在後天協商時，決定12月24日交付院會議決時採記名表決，在絕食逾97時之際，前國民黨主席洪秀柱、前台北縣長周錫瑋到場力勸沈智慧就醫，保重身體才能繼續對抗蔡政府，沈智慧終在上午11點20分左右，被送上救護車就診。

會後洪秀柱受訪表示，人民對於蔡政府開放萊豬進口抱持疑慮，民進黨立委們也心虛不敢表態，想打模糊仗，因此期盼透過立法院的審查表決、記名表決，讓每個立委都很坦誠的告訴大家，他們的立場是什麼，也可以反映出，到底大家對這個政策支持或反對到什麼程度，這都是立院必須要做的事。

對於蔡政府宣稱開放萊豬進口，能換取國際地位，洪秀柱批評，這是很可笑、荒天下之大唐的說法，歐盟與中國大陸都拒絕萊豬進口的地區，請問他們的國際地位受損了嗎？這是很荒謬且缺乏邏輯的說法，他們真覺得台灣民衆有這麼愚蠢嗎？

至於蔡政府不願意強制標示萊豬，稱標示恐違反WTO規定，無助加入CPTPP，洪秀柱說，政府就是完全推託給業者，政府應該負責任告訴民衆，進口的豬肉有無含萊劑，加上政府的稽查能力也令人懷疑，「既然都允許進口萊豬，請問政府會認真去稽查嗎？不可能」。

洪秀柱強調，所以最後可能美國20％的萊豬全部進到台灣來，因為別的地方不吃，台灣政府既然這麼歡迎，那就全部都進口到台灣，政府是不會認真稽查的。

周錫瑋則說，美國政府並未強制要求台灣要買美豬，與美貿易談判和進口萊豬絕對無關，砲轟蔡政府、蘇內閣完全在欺騙國人，至今為止，美國沒有強制要求台灣一定要進口萊豬，他還點名民進黨民代與官員要拿出良心，不要為五斗米折腰。

周錫瑋指出，憲法與消保法都有規定，不能販售危害人民健康的食品，然而開放萊豬進口就違反這項規定，蔡政府將來都會受到制裁，這真的是愚蠢且愚民的政策。

(中時 )