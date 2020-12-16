一名男網友14日在網路上分享自己的弟弟「渣的很猛」，明明很窮買不起名牌、機車，卻可以每周帶2、3個正妹回家上床，讓網友們超好奇是怎麼辦到的，而原PO也解答，弟弟最大優點就是長得帥、身材高、學歷好，「簡直不像我們家的人」。

這名網友在校園論壇「Zuvio 校園」發文，稱呼自己的弟弟是時間管理大師、超級渣男，每周可以帶2到3個不同女生回家過夜，各個都是正妹，且帶回家一定會發生性行為，就算弟弟沒錢不送名牌包，連接送都很少有，連機車都要跟媽媽借，那些女生還是對他弟很認真。

原PO覺得那些女生太傻了，但也不得不承認弟弟真的又高又帥，學歷也好，簡直不像他們家的人，嘆氣「只能說人帥真好啊，人生整個長得不一樣呢」。

對此，網友紛紛留言：「請你弟分你一個不會喔」、「求弟弟聯繫方法XD」、「講的好像女生都很愛錢一樣，平凡的喜歡弟弟又長的帥當然啊」、「高又帥不用富就很佛了啦」、但也有人表示，「不要羨慕你弟，到時候就知道了！」、「人帥又不能當飯吃」。

(中時新聞網)