北市汪姓男子擔任士林地檢署外聘保全員，利用巡邏時間進入偵查大樓4樓女廁，以手機偷拍女子如廁影片，今年7月15日，地檢署員工見狀驚呼，隨即被扭送內勤檢察官偵訊，並從手機內發現還有多名被害人。士林地院日前審結，認汪男在司法機關擔任警衛職務，罔顧他人信任偷拍如廁，依妨害祕密罪，判處應執行有期徒刑5年，得易科罰金180萬餘萬，可上訴。

汪男自今年3月開始，分別在上午10時許、下午4時許，持手機進入偵查大樓4樓公共廁所，開啟錄影功能，從門板下方縫隙、隔板上方，將鏡頭伸入隔間，偷拍當事人、職員如廁，連續拍了4個月沒人發現，直到7月中，地檢署女職員，驚見手機後大叫，汪隨即被法警逮捕，交給當天內勤檢察官訊問。

汪辯稱第1次拍攝就被發現，但檢察官調查，從手機發現另外多名被害人，經比對地檢署監視器查出身分，檢察官詳細調查後起訴，僅發現的女職員願意原諒汪。法院開庭，他辯稱罹患憂鬱情緒之適應障礙症，現待業中。

判決指出，汪男因為個人生活壓力，利用擔任地檢署保全人員的機會，侵入女廁犯罪實屬惡劣，造成被害人心理極大傷害，汪被查獲時僅承認1次，檢察官卻在手機內發現其他被害人，汪只與1位達成和解，其餘均未提出賠償想法，法官認定共25罪，分別判處3、4月不等的刑度，但不宜宣告緩刑，應執行有期徒刑5年，得易科罰金。

(中時 )