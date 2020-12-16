買大碗滷肉飯加飯，回家打開一看秒傻眼，引發網友討論，老闆是直男。（圖／翻攝自爆怨公社）

滷肉飯加大長這樣對嗎？一名網友分享，買大滷肉飯告訴老闆要加飯，結果回家打開後，的確看到滿滿的白米飯，但也讓原PO大嘆，老闆好歹也給點滷汁吧！照片曝光引發熱議，不少網友戲稱，老闆是個大直男，這樣每吃一口都是眼淚。

一名網友在臉書社團《爆怨公社》上發文分享，買了一碗大滷肉飯，告訴老闆說要加飯，對方表示原本是30元，加飯要加10元，所以最後共要40元，而原PO回家後，滿心期待地打開餐盒，卻發現裡面裝著滿滿的白飯，幾乎看不見滷汁，也讓他忍不住大嘆，X，好歹給點滷汁嘛！

爆笑的照片引發網友討論，「真的是每吃一口都是眼淚」、「在下面。滷肉飯用好加飯往上面蓋」、「老闆是個直男」、「大碗滷肉飯上面加白飯無誤，你要加滷汁就變兩碗滷肉飯60元唷」、「飯真的很多」、「你只有說要加飯又沒說要加滷汁XD」。

另也有網友分享自身經驗指出，「曾遇過高雄肉燥飯名店，說要加飯就另外包白飯給你，請他那包白飯幫忙加滷汁，老闆說不可以」、「曾點點過炒飯加飯，是給我一包白飯」、「要滷汁加10元，不是滷肉汁，是一般滷豆腐的汁。

(中時新聞網)