「潛艦國造」紅區裝備獲得進展，國防部今天證實，數位式聲納系統昨天已獲輸出許可；至於駐美代表蕭美琴8月透露我方要軍購的智慧水雷，美方尚未要提供這項裝備。

立法院外交及國防委員會今日審查國防部基金，邀請國防部副部長張哲平列席備詢。民進黨立委趙天麟關切包括聲納等輸出許可案，可能送美國國會進行「知會國會」，並詢問軍方對於相關的關鍵設備進展。

張哲平表示，相關設備採取商購，因此不會經過美國「知會國會」程序，而數位式聲納系統已經獲得輸出許可，這是重大進展；海軍參謀長敖以智補充說明，昨天獲得美方通知，程序已完備。

此外，美國總統川普任內目前11度對台軍售，根據國防部日前公布的訊息，目前仍有一項軍售項目尚未公布，外界推測可能是M109A6自走砲或智慧水雷。國民黨立委陳以信今天詢問智慧水雷是不是見光死？

張哲平表示，國軍在2018年就曾向美國提出智慧水雷需求，但未獲得同意，但針對台灣需要的武器，國軍仍會持續請美方供售。

陳以信追問以前有沒有駐美代表事先公佈軍購的前例？張哲平表示不確定，但蕭美琴當時有無與相關人士見面，國防部並不清楚。海軍參謀長敖以智也指出，就目前軍方接收的訊息，美方尚未要提供智慧水雷。

(中時 )