專注於微生物體學與次世代定序(NGS)技術的圖爾思生技引進先進且最大通量的第三代基因體定序儀，今日與Pacific Biosciences(PacBio)及Oxford Nanopore Technologies(ONT)二大跨國定序公司共同舉辦產品發布會，挾三代定序儀能夠讀取長片段序列、速度快、準確率高且無需PCR擴增等優勢利基，將聯手擘建全台最大的三代基因定序中心，提供包括科研、臨床甚至是生技醫藥領域，全方位的定序服務，激發台灣在生物技術的新創能量與國際同步、甚至超車。

PacBio與ONT是全球三代基因定序技術的領導廠商，圖爾思一次引進PacBio最新的Sequel IIe與ONT旗下的PromethION，雙平台強勢登場，打造全台最大的三代定序中心，將提供業界跨平台、全方位的專業定序解決方案。透過此次合作，除有助圖爾思透過技術與硬體上的升級、擴充，大舉提升定序服務能量與國際接軌。

圖爾思生技董事長楊志偉表示，公司創立之初即定位為科學家研究的最佳夥伴，提供最強大的科研工具與技術服務解決方案，並期許運用自身的研發能力從科研走向大眾健康產品與基因檢測服務，迎接精準醫療時代的到來。17年前SARS疫情爆發後，研究人員耗時近5個月才找到疑似病原；今年初造成全球大流行的新冠肺炎病毒(Covid-19)，僅1個月便確認病原，隨即展開相關治療藥物與疫苗的開發。17年間讓檢測時間大幅縮短的背後關鍵功臣，就是仰賴基因定序技術的與時俱進，得以破解基因密碼。

在人類基因體被完全解碼之後，基因定序技術的演進雖然日新月異，但Covid-19仍暴露出全球對「不明原因」的應變能力仍然不足，存在未被滿足的醫療需求。

圖爾思生技總經理劉君豪指出，圖爾思從初創迄今累績為全台2000間實驗室提供專業服務，發現二代定序已無法滿足日益增長的大規模全基因體定序需求，三代定序技術雖然早在十多年前問世，但受制價格昂貴且準確度不足，市場應用遲遲無法開展。隨著技術演進與定序成本不斷下降，不僅單個鹼基的定序價格將逐步貼近二代定序，準確度亦可達到99%以上。

劉君豪進一步說明，三代定序最大的特點是能夠一次對一條DNA分子進行單分子定序且無需擴增，有效彌補二代定序的缺陷。ONT採取奈米孔單分子定序技術(Nanopore Sequencing)，是基於電信號技術，當DNA鹼基通過奈米孔時，使電荷發生變化，透過短暫地影響流過納米孔的電流強度來鑑定鹼基種類。其定序一個鹼基僅需0.002秒，堪稱業界最快最即時，且可以直接對RNA定序，因此能突破過往定序技術上的諸多限制。

(時報資訊)