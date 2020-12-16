榮總新竹分院精神護理之家約有50位榮民爺爺，台北巿遠東國際同濟會捐贈卡拉OK視聽設備，讓爺爺們休閒時高歌歡唱，院方16日舉辦「暖心KTV溫暖你的心 卡拉OK捐贈儀式」，竹榮院長彭家勛特別感謝該同濟會的公益善舉。

台北巿遠東國際同濟會長王佳益表示，此次捐贈卡拉OK設施設備給榮總新竹分院精神護理之家照，是因精神護理之家的照顧品質相當完善，期望能透過視聽設備的添購及更新，能充實、提升榮民爺爺們的生活照護及品質。

彭家勛感謝遠東國際同濟會的愛心善舉，讓精神護理之家住民能有更多更好的設備使用，指卡拉OK可提高榮民爺爺們的下床意願度，也讓爺爺們能得到更舒適宜人的照護環境，促進身心靈及大腦的健康。

院方為感謝遠東國際同濟會的暖心捐贈，特別邀請精神護理之家國寶級的榮民爺爺們一同參與授贈儀式，其中高齡84歲的黃爺爺說「非常謝謝各位長官的愛戴，特別捐贈卡拉OK給護理之家，真的非常有愛心，在此祝福大家健康平安快樂！」

黃爺爺話語逗得與會人士哈哈大笑，他並帶領住民一同齊唱鄧麗君膾炙人口歌曲「小城故事」，現場歡呼聲及掌聲此起彼落，場面熱鬧又溫馨感人。

(中時 )